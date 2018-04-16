Депутат муниципалитета Ярославля Дмитрий Петровский разбил свой iPad в знак протеста против новых антироссийских санкций США.

Видео, на котором он топчет планшет, а затем показывает трещины на экране, Петровский опубликовал на своей странице в Facebook.

«А ты растоптал свой iPhone? Или iPad?» - написал он.

По словам Петровского, он решил разбить планшет после призыва премьер-министра Дмитрия Медведева отказаться от американских товаров. Депутат добавил, что сам Медведев и спикер Госдумы Вячеслав Володин должны поступить так же.

Как сообщал ForUm, США 6 апреля ввели санкции против 7 российских олигархов и 12 компаний, которыми они владеют, и еще 17 российских высокопоставленных чиновников.

С момента введения санкций российские миллиардеры потерялиболее 17 миллиардов долларов.