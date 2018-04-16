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Президент Сирии Башар Асад внесен в базу центра «Миротворец» из-за посещения его детьми аннексированного Крыма в 2017 году.

«Сознательная организация нарушения государственной границы Украины несовершеннолетними детьми с целью проникновения в оккупированный Россией Крым (ст.331, 331-1 УК Украины)», - говорится в обосновании центра.

Кроме того, среди обоснований указано «участие в антиукраинских пропагандистских мероприятиях России (страна-агрессор)» и «участие в попытках легализации аннексии АР Крым».

Ранее в воскресенье, 15 апреля, координатор группы по связям Госдумы РФ с парламентом Сирии Дмитрий Саблин заявил, что Асад на встрече с российской делегацией сообщил, что его дети в 2017 году отдыхали в лагере «Артек» в аннексированном РФ Крыму.

Асад является действующим президентом Сирии с 2000 года.

 

 
ForUm

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