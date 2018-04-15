Американский телеканал CNN опубликовал спутниковые снимки от DigitalGlobe и Planet.com, демонстрирующие масштабы разрушений, вызванных ракетными ударами коалиции США, Великобритании и Франции по химическим объектам режима Башара Асада в Сирии.



В частности, атаке подверглись склад и бункер с химическим оружием в Хим Шиншаре в провинции Хомс, по которым всего было выпущено 29 ракет, передает 112 Украина.

Кроме того, еще один объект был уничтожен недалеко от сирийской столицы Дамаска – Центр разработки и исследования химического оружия. По нему было выпущено 76 ракет, 57 из которых – «Томагавки».

Представитель Комитета начальников штабов ВС США генерал Кеннет Маккензи заявил, что США, Франция и Великобритания выпустили всего 105 ракет.

Маккензи отметил, что ответ ПВО Сирии на ракетный удар была неэффективным.



«Многие из более чем 40 ракет, о которых нам известно, запущенных системами противоракетной обороны Сирии, были выпущены уже после того, как наши ракеты поразили цели. Очевидно, что в результате скоординированной операции ракетам удалось пролететь через сирийское воздушное пространство без какого-либо эффективного отпора со стороны систем противоракетной обороны Сирии», - заявил он.

Как сообщал ForUm, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли военные удары в Сирии в ответ на применение президентом Башаром Асадом химического оружия против гражданских лиц.

Основными целями ударов были три объекта на западе Сирии, где занимаются исследованиями и производством химического оружия.

Сирийские СМИ сообщили, что пострадавших в результате ударов может быть до 6 человек.

Россия созвала экстренное заседание Совета Безопасности ООН для обсуждения «агрессивных действий» США и их союзников в Сирии.