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Сегодня, 15 апреля, представители российско-оккупационных войск передали украинской стороне тело погибшего военнослужащего Вооруженных сил Украины, который пропал без вести 8 апреля во время выполнения боевых задач на линии разграничения сторон.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО

«Силами поисковой группы «Эвакуация 200» тело погибшего доставлено к месту проведения процедуры опознания и проведения судебно-медицинской экспертизы. После проведения этих мероприятий, а также оформления соответствующих документов, тело погибшего военнослужащего доставят к месту захоронения», - говорится в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, 29 марта во время проверки наличия личного состава в одном из военных подразделений сил антитеррористической операции было выявлено отсутствие военнослужащего. Он также был найден мертвым боевиками.

 
ForUm

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