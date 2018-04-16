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Сирийский президент Башар Асад сообщил, что его дети в прошлом году отдыхали в «Артеке». Об этом рассказал журналистам депутат Госдумы РФ Дмитрий Саблин по итогам встречи российской делегации с сирийским лидером, передает ТАСС.

«Мы хотели бы в первую очередь сосредоточиться на работе с молодежью. Мои дети в прошлом году отдыхали в «Артеке». После этого они стали лучше понимать Россию. На днях они рассказали мне, что скоро будет завершено строительство Крымского моста», - процитировал Саблин слова Асада.

«Наша встреча стала еще одним подтверждением, что западные СМИ все время лгут о Сирии. Они сообщали, что он с семьей якобы уехал в Иран, бросив свою страну. Он на месте, работает, рассчитывает на конструктивное сотрудничество с нашей страной», - заявил российский парламентарий.
ForUm

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