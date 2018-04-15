Москва получила конфиденциальную информацию из швейцарской лаборатории по инциденту в Солсбери. Согласно этим данным, Сергей и Юлия Скрипали были отравлены химикатом BZ, который находился на вооружении США, Великобритании и стран НАТО, а клиническая картина выздоровления Скрипалей подтверждает выводы швейцарских ученых, заявил глава МИД России Сергей Лавров.



Выступая на заседании Совета по внешней и оборонной политике, Лавров рассказал, что Москва на условиях конфиденциальности получила доклад швейцарского центра радиологического и химико-радиологического анализа в городе Шпиц. Министр отметил, что специалисты этого центра 27 марта завершили исследование образцов, которые были направлены им из ОЗХО, и отобранных на месте инцидента в Солсбери образцов, передает РИА Новости.

«Сейчас буду цитировать дословно то, что они направили в ОЗХО в качестве своего заключения: «По итогам проведенной экспертизы в пробах обнаружены следы токсичного химиката BZ и его прекурсоры, относящиеся к химическому оружию второй категории в соответствии с Конвенцией по запрещению химического оружия. BZ является нервно-паралитическим отравляющим веществом, временно выводящим человека из строя. Психотоксичный эффект достигается через тридцать-шестьдесят минут после применения и длится до четырех суток. Данная рецептура находилась на вооружении армий США, Великобритании и других стран НАТО. В СССР и России разработок подобных химических соединений не осуществлялось», — сказал Лавров.

При этом он уточнил, что, по данным центра, в образцах из Солсбери также было выявлено наличие отравляющего вещества нервно-паралитического действия типа А234 «в исходном состоянии и значительной концентрации, а также продукты его распада».

«По оценке специалистов, установленная значительная концентрация A234 неминуемо привела бы к летальному исходу, а с учетом его летучести вопрос об обнаружении специалистами центра в городе Шпиц этого отравляющего вещества в исходном состоянии, к тому же в чистом виде и исходной концентрации, представляется крайне подозрительным, потому что период между отравлением и взятием проб был достаточно продолжительным», — подчеркнул Лавров.

Российский министр отметил, что клиническая картина состояния Скрипалей соответствует выводам швейцарской лаборатории об использовании химиката BZ.

«Принимая во внимание, что и Юлия Скрипаль, и полицейский уже выписаны из больницы, а Сергей Скрипаль, как сообщают нам британцы, не давая доступа ни к Юлии, ни к Сергею, пошел на поправку, клиническая картина больше соответствует применению именно отравляющего вещества BZ», — подчеркнул Лавров.

В этой связи, по его словам, у Москвы возникают резонные вопросы, почему выводы швейцарской лаборатории не были учтены в докладе ОЗХО по инциденту в Солсбери.

«Мы обращаемся в ОЗХО с вопросом о том, почему информация, которая отразила выводы специалистов из лаборатории города Шпиц, вообще была опущена в итоговом документе», — сказал Лавров.

Он отметил, что было бы «интересно послушать» объяснения ОЗХО, если в организации начнут опровергать сам факт использования лаборатории города Шпиц.

Напомним, 12 апреля эксперты Организации по запрещению химического оружия подтвердили выводы британской стороны относительно типа химического вещества, использованного для отравления бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным«, что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.

В начале апреля Скрипаль вышел из критического состояния пошел на поправку, ранее пришла в сознание его дочь и впоследствии была выписана из больницы.