В Альпах на границе между Швейцарией и Италией исчез и не выходит на связь немецкий миллиардер, глава группы Tengelmann Карл-Эривань Гауб (Karl-Erivan Haub). Последний раз его видели в субботу, 7 апреля, сообщает DW.

«Поиски активно продолжаются, мы делаем все, чтобы его найти», - сообщила вечером во вторник, 10 апреля, пресс-секретарь Tengelmann.

Как сообщила швейцарская газета Blick, родственники 58-летнего миллиардера обратились в полицию после того, как он 7 апреля не вернулся в гостиницу в швейцарском курорте Церматт. Перед этим он поднялся на гору Маттергорн.

Родственники бизнесмена заявили, что пока не теряют надежды найти его живым. Брат пропавшего предпринимателя Кристиан Гауб отметил, что Карл-Эривань Гауб очень опытный лыжник и альпинист.

Семья миллиардера заявила о готовности предоставить большую финансовую сумму на его поиски. По данным итальянских спасателей, поисковая операция осложняется плохой видимостью и опасностью схода лавин.