Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем заявил о реальной военной угрозе со стороны России. Об этом он заявил во время выступления на 11-м Киевском форуме по безопасности.

«Угроза со стороны хакеров является реальной так же, как и угроза военного характера, и последние выступления Путина по наращиванию военной мощи России также говорят об этом. Эта провокационная риторика поддерживается значительными капитальными вложениями в укрепление военной машины», - заявил Карем.

По его словам, последние учения России «Запад-2017» свидетельствуют о том, что она может разворачивать системы киберугроз вместе с военными средствами.

Также Карем заявил об обеспокоенности по поводу нарушения Россией международных договоров. «Это показывает, что существует вызов и попытки переписать мировой порядок. Россия постоянно нарушает международные правила, в том числе конвенцию о запрещении химического оружия», - отметил он.

По словам заместителя министра обороны США, Россия, кроме применения права вето в Совете безопасности ООН, не внедряет даже те резолюции ООН, которые она поддержала в свое время. «Прямое вмешательство России в Сирию позволяет Путину подрывать международную коалицию, направленную на борьбу с «Исламским государством», и не дает возможности разрешить конфликт в Сирии», - сказал Карем.

Он отметил, что в Сирии были зафиксированы «ужасные нарушения договоренностей по химическому оружию». По его словам, США сейчас анализируют возможные ответы на такие случаи нарушения международного права.

Напомним, 11 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что России следует приготовиться к ракетной атаке на Сирию.

Однако позже он отметил, что удар по Сирии может быть нанесен «либо очень скоро, либо совсем не скоро».

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй отдала распоряжение британским подводным лодкам перемещаться в ракетном диапазоне Сирии.