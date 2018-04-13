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На Закарпатье бойцы ГосЧС спасли из реки отца и его малолетнего сына и вытащили их автомобиль.

По данным пресс-службы ведомства, 12 апреля в Службу спасения «101» поступило сообщение о том, что в реку Шакурка снесло автомобиль вместе с людьми. Происшествие случилось в пределах пгт Великий Бычков Раховского района.

К месту происшествия на спецавтомобле прибыли спасатели государственного пожарно-спасательного поста пгт Великий Бычков. Выяснилось, что во время отдыха мужчина решил помыть свой автомобиль. Подъехал ближе к воде, и вдруг его внедорожник начал проваливаться, а стремительное течение занесло машину на середину реки.

На данный момент в салоне находился его малолетний ребенок. До приезда спасателей  отец с сыном сумели выбраться на крышу автомобиля.

Бойцы ГосЧС с помощью лестницы сначала вытащили на берег мальчика, а потом помогли отцу. После того как люди уже находились в безопасности, спасатели, с помощью буксировочного троса вытащили из реки и транспортное средство.

Никто из пострадавших в медпомощи не нуждался.
ForUm

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