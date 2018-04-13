В Одессе на пляже в районе 13-й станции Большого Фонтана произошел пожар в ресторане «Песок», сообщает «Думская».

По данным патрульной полиции, возгорание началось около 11:00.

Как рассказал участник тушения пожара, военнослужащий Нацгвардии Александр, вместе с сослуживцами он принимал участие в учениях неподалеку, когда увидел пожар. Нацгвардейцы помогли покинуть бар находившемуся там молодому человеку и вынесли из ресторана четыре газовых баллона. Они использовали примерно десять огнетушителей. При этом мотопомпа, которую предоставили для тушения сотрудники ресторана, так и не завелась.

В пресс-службе ГосЧС сообщили, что на данный момент пожар на площади 500 квадратных метров локализован. Сейчас проводится разбор и проливка конструкций. Погибших и пострадавших нет.

По мнению владельца заведения Михаила Иванова, ресторан подожгли: перед возгоранием было три хлопка и звук разбитого стекла. «Никакие работы не велись, электричество было отключено», — заявил он. Когда пожар начался, внутри находились трое сыновей Михаила. Он добавил, что ресторанная помпа проработала 30 минут.

В тушении задействовано 10 единиц техники. Работе пожарных мешала плотная застройка побережья.