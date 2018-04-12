Президент Петр Порошенко на открытии 11-го Киевского форума подчеркнул важность противодействия российскому вмешательству в любые выборы в странах мира. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе Главы государства.

Президент среди ряда мероприятий, которые должны быть приняты для противодействия российским гибридным угрозам, назвал и предотвращение вмешательства в выборы. «Аналогичный рецепт мир должен предложить для противодействия российскому вмешательству в любые выборы. В том числе, российскому вмешательству в украинские выборы», - подчеркнул Порошенко.

«В ближайшие два года в западных странах состоится около двадцати избирательных кампаний. Например, выборы в Европейский парламент, которые будут иметь влияние на будущий состав Европейской Комиссии. Или президентские и парламентские выборы в Молдове, Литве, в Украине», - добавил он.

«Поэтому очевидна необходимость в выработке механизма взаимодействия с целью обеспечения добропорядочности выборов, предотвращения постороннему вмешательству и защиты свободного демократического выбора», - подчеркнул Глава государства.