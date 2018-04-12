В Харькове пресечена деятельность преступной группы, которая занималась незаконной легализацией иностранцев в Украине. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

«По материалам, полученными оперативно-розыскными подразделениями Восточного регионального управления во взаимодействии с представителями Главного управления Нацполиции в Харьковской области под процессуальным руководством прокуратуры ликвидирован канал незаконной легализации на территории Украины граждан Вьетнама, Китая, Сирии, Ираке и Нигерии путем их фиктивной регистрации в высших учебных заведениях Харькова», - говорится в сообщении.

В рамках уголовного производства в результате многочисленных следственных действий, обысков, допросов и судебных экспертиз получены доказательства совершения причастными установленными лицами преступлений, предусмотренных рядом статей УК Украины.

На основании собранных о фактических данных ГУНП в Харьковской области дополнительно возбуждено более 100 уголовных производств по незаконной переправке лиц через государственную границу Украины и подделке документов, печатей, штампов и бланков.

На днях было сообщено о подозрении в совершении преступлений ключевому фигуранту уголовного производства – руководителю одного из высших учебных заведений.

«Данное должностное лицо, фактически являясь организатором канала легализации незаконных мигрантов, на основании фиктивной регистрации лжестудента при содействии отдельных представителей правоохранительных органов обеспечивало оформление гражданам Вьетнама видов на жительство в Украине, которые использовались последними, в том числе, для пересечения государственной границы», - сообщили в МВД.

Сейчас досудебное следствие, направленное на привлечение к уголовной ответственности всех членов преступной группы, продолжается.

Как сообщил руководитель местной прокуратуры Александр Фильчаков, чиновник занималась фиктивной регистрацией в вузах иностранцев. Она создавала видимость процесса обучения, однако некоторые «студенты» даже не знали, где именно находится их учебное заведение.