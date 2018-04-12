В Мариуполе от действия взрывного устройства пострадал местный житель.

По данным облглавка Донецкой области, сегодня около полуночи сотрудники Кальмиусского отделения полиции получили сообщение от медиков о том, что в больницу госпитализированы 54-летнего жителя с телесными повреждениями.

Когда мужчина пришел в себя, рассказал, что на металоприемке, где работает его знакомый, нашел блестящий металлический предмет и решил забрать его домой, чтобы потом разобрать. По дороге он взорвался от удара о землю.

Вследствие детонации человек получил осколочные ранения обеих голеней и предплечья, а также остался без правой кисти.

Сейчас полицейские выясняют полные обстоятельства происшествия.

По факту возбуждено уголовное производство с предварительной квалификацией по ч.3 ст.15, ч.1 ст.115 (Несчастный случай) Уголовного кодекса Украины.

С начала года это уже 7 случай в Донецкой области, когда от взрыва калечатся люди. В 2018 году от взрывоопасных устройств пострадало 10 человек, из них 3 погибли и 7 ранены.

Полицейские призывают с осторожностью относиться к неизвестным предметам - ни в коем случае не нести их домой, не разбирать и не оставлять в свободном доступе, особенно когда есть дети. Обо всех случаях обнаружения оружия, боеприпасов, взрывчатки или подозрительных предметов немедленно звоните по телефону «102».