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Президент США Дональд Трамп заявляет, что сейчас отношения с Россией хуже, чем во времена «холодной войны». Об этом он сообщил в Twitter.

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, и это включает в себя «холодную войну». Для этого нет оснований. Россия нуждается в нас, чтобы помочь с их экономикой, что было бы очень легко сделать, и нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановим гонку вооружений?» – напал он.

Ранее Трамп анонсировал нанесение ракетного удара по Сирии.

Напомним, посол России в Ливане заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации («Евроконтроль») предупредила авиакомпании об осторожности в восточном Средиземноморье из-за риска возможных ударов по Сирии в течение 72 часов.

 
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