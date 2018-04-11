Президент США Дональд Трамп заявляет, что сейчас отношения с Россией хуже, чем во времена «холодной войны». Об этом он сообщил в Twitter.

«Наши отношения с Россией сейчас хуже, чем когда-либо, и это включает в себя «холодную войну». Для этого нет оснований. Россия нуждается в нас, чтобы помочь с их экономикой, что было бы очень легко сделать, и нам нужно, чтобы все нации работали вместе. Остановим гонку вооружений?» – напал он.

Our relationship with Russia is worse now than it has ever been, and that includes the Cold War. There is no reason for this. Russia needs us to help with their economy, something that would be very easy to do, and we need all nations to work together. Stop the arms race? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 11 квітня 2018 р.

Ранее Трамп анонсировал нанесение ракетного удара по Сирии.

Напомним, посол России в Ливане заявил, что каждая ракета США, выпущенная по Сирии, будет сбита.

Европейская организация по безопасности воздушной навигации («Евроконтроль») предупредила авиакомпании об осторожности в восточном Средиземноморье из-за риска возможных ударов по Сирии в течение 72 часов.