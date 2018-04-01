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Экс-директор ЦРУ Майк Помпео в субботу, 31 марта, официально вступил в должность госсекретаря США. Пока новый глава внешнеполитического ведомства не представил свою программу, но, как подчеркивают американские СМИ, его считают жестким и консервативным политиком, пишет Голос Америки.

В отличие от своего предшественника, Рекса Тиллерсона, у Помпео нет разногласий с главой Белого дома. Ожидается, что он попробует реализовать новый внешнеполитический курс администрации, отстаивая принципы и решения, в первую очередь, внутриамериканских проблем за счет отказа от мирового доминирования.

Тиллерсону уже поступили несколько предложений о работе. В частности, один из университетов Техаса попросил экс-госсекретаря возглавить наблюдательный совет учебного заведения.

Как ранее сообщал ForUm, 13 марта Трамп уволил госсекретаря Рекса Тиллерсона. Его место займет директор ЦРУ Майк Помпео.

Центральное разведывательное управление США впервые в истории возглавит женщина - экс-замглавы разведывательного управления Джина Гаспел.
ForUm

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