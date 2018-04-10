Сегодня, 10 апреля, в центре Харькова на улице Чайковского, 7/9 между двумя группам мужчин произошел конфликт со стрельбой.

По информации местного издания 057, конфликт начался еще утром, когда неизвестные люди пришли выселять харьковчанку Наталью из квартиры, которая принадлежала ее бывшему мужу. После развода он ее продал, и женщина не была прописана в квартире.

А сегодня туда пришли люди, которые представились, как «представители собственника» и начали выламывать дверь.

На данный момент известно, что представители собственника применили огнестрельное оружие и ранили двоих человек - мужчину и женщину.

«Стреляли двое человек из пистолетов, ранили знакомого в руку, после чего они сразу же убежали. Их было человек 30. Все были в спортивных костюмах», - рассказала Наталья.

По данным издания, раненным мужчиной является Артур Марабян (один из основателей клуба рукопашного боя «Оплот» и экс-лидер местных «титушек» времен Евромайдана).

«Марабян приехал туда «отжимать» квартиру и представился бойцом «Азова». Об этой ситуации узнали наши бойцы от источников. Мы приехали на место, завязалась словесная перепалка. Она переросла в более серьезный конфликт. Мы ни в кого не стреляли. На данный момент задержаны 7 человек из Нацкорпуса», - рассказал активист Нацкорпуса Константин.

В результате происшествия два человека доставлены в Харьковскую больницу скорой неотложной помощи. У 33-летнего мужчины медики констатировали ранения верхних и нижних конечностей, 48-летний мужчина получил ушибы и раны лица.

В свою очередь в отделе коммуникации полиции Харьковской области сообщили, что в Киевский отдел полиции около 16:00 поступила информация от граждан о том, что по улице Чайковского происходит драка и слышны выстрелы.

По адресу выехала следственно-оперативная группа и руководство ГУНП. Предварительно установлено, что конфликт возник между дома группами граждан, его причина сейчас выясняется.

В отдел полиции доставлены 7 человек, участников данного события. Следователи открыли уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Все обстоятельства устанавливаются.