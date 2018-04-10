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Исполнительный комитет Львовского горсовета принял решение, согласно которому тариф на проезд в электротранспорте Львова повышен до 5 грн, а льготная стоимость составит 2,5 грн, сообщает пресс-служба горсовета.

В то же время стоимость абонентской карточки составит 160 грн. Соответственно, если житель будет осуществлять 44 поездки в месяц, стоимость проезда составит 3 грн 60 коп., а при 60 поездках - 2 грн 60 коп.

Также проезд для пенсионеров и для всех остальных льготных категорий остается бесплатным.
ForUm

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