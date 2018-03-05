Министерство социальной политики готовит законодательные изменения, согласно которым стаж будет определяться автоматически, а коэффициент - по желанию пенсионера, сообщает пресс-служба министерства.

Отмечается, что подготовка ко второму этапу пенсионной реформы, которая будет реализовываться в 2019 году, требует нейтрализации сегодняшних дисбалансов, выявленных реформой на первом этапе. Это касается тех пенсионеров, которые имеют большой стаж работы, но надбавки к пенсии в октябре 2017 получились не высокими, поскольку второе необходимое условие для адекватного размера осовременивания – получаемая за свою работу зарплата, оказалась не высокой.

«Для этой категории пенсионеров мы продумываем механизм, как сделать так, чтобы роль стажа была больше, чем роль заработной платы. Напоминаю, что внедренная пенсионная реформа отразила ту социальную реальность, в которой жили люди. И сегодня мы уже по факту получили результат, который заставляет нас исправить некоторые перекосы», – заявил министр социальной политики Андрей Рева.

Он отметил, что еще одна проблема, которая наметилась, – это перерасчет пенсии вышел меньше ожидаемого у некоторых пенсионеров из числа тех, кто работал, будучи на пенсии, а потом уволился. Так складывается тогда, когда заработная плата была меньше, чем до выхода на пенсию. То есть, стаж досчитали, а коэффициент упал.

По словам министра, сейчас также готовятся законодательные изменения, по которым стаж дозасчитываться автоматически, а коэффициент заработка будет устанавливаться по желанию пенсионера.

Напомним, 3 октября 2017 года Верховная Рада приняла пенсионную реформу, которая предусматривает повышение необходимого страхового стажа для выхода на пенсию до 25 лет в 2018 году и ежегодным постепенным повышением до 35 лет до 2028 года. Также предусматривается повышение пенсий 9 млн пенсионерам на сумму от 200 до 1000 грн с октября.

Премьер-министр Владимир Гройсман пообещал повысить пенсии тем, кто имеет большой стаж, но зарабатывал небольшие деньги.