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Кабинет Министров Украины принял решение о повышении пенсий военнослужащим с 1 января в среднем на 1,5 тыс. грн. Решение представил премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства, сообщили ForUm’у в пресс-службе Кабмина.

Он отметил, что решение не требует внесения изменений в действующее законодательство, и оно будет в силе до момента наработки и принятия соответствующего законопроекта, который сегодня обсуждается на разных площадках.

«Мы начали дискуссию о пенсиях военнослужащим осенью. Это очень важный закон, который устанавливает справедливость в отношении военных. Я обещал с 1 января повысить пенсии и помню об этом. Но дискуссии по проекту закона продолжаются. И они могут продолжаться месяц и два, - сказал Гройсман. - Я помню, что обещал. Поэтому сегодня мы принимаем решение о повышении пенсий для военнослужащих – в среднем на 1,5 тыс. грн. Начисления начнутся с сегодняшнего дня».

Глава правительства сообщил, что решение было наработано совместно специалистами Минэкономразвития, Минсоцполитики, Минфина. «Решение принято, и процесс начнется. А между тем я призываю все стороны работать над тем, чтобы изобрести новый закон, который восстановит социальную справедливость в отношении военнослужащих», - резюмировал Гройсман.

Напомним, 3 октября 2017 Верховная Рада приняла пенсионную реформу, а 11 октября данный закон  вступил в силу.

В декабре Кабмин разработал проект закона о повышении пенсийвоеннослужащим и сотрудникам правоохранительных органов и направил документ в Совет национальной безопасности и обороны для дальнейшего обсуждения.

Реформа пенсионного обеспечения военнослужащих увеличит размер их пенсий на 77% и учтет интересы участников боевых действий.
ForUm

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