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Основатель и генеральный директор Facebook Марк Цукерберг дал показания Конгрессу США относительно утечки данных из соцсети.

Свои объяснения Цукерберг давал в закрытом режиме, передает 5 канал.

По завершению допроса их обнародовал комитет сената США по энергетике и торговле.

«Сегодня совершенно понятно, что мы не сделали достаточно, чтобы защитить возможности нашей соцсети от использования ее для нанесения вреда. Это касается и фейковых новостей, и международного вмешательства в выборы, и лексики ненависти, также как и защиты частных данных. У нас не было широкого взгляда на ответственность, которую мы должны были бы нести. Это моя вина. Мы были слишком медленными, чтобы предотвратить российское вмешательство, сейчас мы над этим работаем», - отметил Цукерберг.

Известно, что основатель Facebook будет свидетельствовать перед американским конгрессом в течение двух дней.

Как известно, Facebook оказался в центре скандала в связи с незаконным использованием данных более чем 50 млн пользователей компанией Cambridge Analytica во время ее работы с предвыборным штабом Дональда Трампа.

Cambridge Analytica заявила, что приобрела информацию через программу «This Is Your Digital Life», не зная, что эти данные собирали незаконно.

В рамках расследования передачи информации третьей стороне Facebook также прекратил сотрудничество с фирмой из анализа данных Cubeyou, созданной для помощи таким бизнесам, как издатели и рекламодатели, чтобы определять маркетинговую стратегию.

Технический гигант должен разобраться, собирала ли Cubeyou данные для академических целей, а потом использовала для коммерческой выгоды, имея партнерские договоренности в Британии с Кембриджским университетом.

Cambridge Analytica могла получить доступ к данным 87 миллионов пользователей Facebook.

Европейский парламент и правительство Германии также просили Цукерберга предоставить объяснения.  

 
ForUm

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