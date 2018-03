Основателя Facebook Марка Цукерберга пригласили в Европарламент для предоставления объяснений в связи с ситуацией со злоупотреблением персональными данными, к которым прибегла компания Cambridge Analytica. Об этом на своей странице сообщил президент ЕП Антонио Таяни.

«Мы пригласили Марка Цукерберга в Европейский парламент. Facebook должен объяснить перед представителями 500 миллионов европейцев, что личные данные не используются для манипулирования демократией», – написал Таяни в Twitter.

We’ve invited Mark Zuckerberg to the European Parliament. Facebook needs to clarify before the representatives of 500 million Europeans that personal data is not being used to manipulate democracy.