Британские власти отказали в предоставлении визы племяннице отравленного в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля. Копия уведомления об этом оказалась в распоряжении Русской службы Би-би-си.

Из документа следует, что консула смутили два момента. Во-первых, цель визита. В анкете на визу Виктория Скрипаль указала, что намерена посетить родственников в Великобритании.

«А). Нет никаких свидетельств того, что ранее вы уже посещали Сергея и Юлию Скрипаль в Великобритании. В). В настоящий момент Сергей Скрипаль не может принимать гостей. С). Нет уверенности в том, что Юлия Скрипаль хочет вашего визита», - говорится в письме из консульского отдела.

Во-вторых, Виктория Скрипаль не доказала, что у нее есть средства на дорожные расходы и длительное пребывание в Британии, которое, возможно, продлилось бы несколько месяцев. В графе о трудоустройстве она указала, что не работает. А на вопрос о том, есть ли у нее сбережения, иные доходы или спонсоры, готовые оплатить ее расходы, ответила отрицательно.

«Судя по всему, Россия использует Викторию как пешку. Если она попала под влияние Кремля или Кремль ее к чему-то принуждает, она тоже стала жертвой», - сказал ранее дипломатическому обозревателю Би-би-си Джеймсу Ландейлу источник в правительстве, комментируя ситуацию.

Из другого документа, выпущенного посольством России в Великобритании, и который также есть у Русской службы Би-би-си, следует, что посольство России готово оказать Виктории Скрипаль всестороннюю помощь. В частности, Виктория может проживать в гостевом доме при посольстве, ей будут предоставлены транспорт из Лондона в Солсбери и услуги переводчика, а также консульская поддержка.

Сама Виктория в разговоре с корреспондентом Русской службы Би-би-си сказала, что для нее отказ в визе сюрпризом не стал: « Это вы все что-то ждали, я-то знала, что они так ответят, с первого дня. Я-то даже не рассчитывала куда-то лететь. Я-то знала, что так будет. Я видела их настрой. Это все почему-то были уверены. Я всем говорила, что они не дадут мне визу».

Племянница Сергея Скрипаля объяснила, почему не она не предоставила справку о наличии счета в банке.

«Ну то есть сказали, есть ли у меня на счете деньги. Я сказала, что нет, в данный момент. Я же не могла врать, правильно. И сказали, что я безработная. Ну и плюс, что Юля сказала, что она меня видеть не хочет, и что я к Сергею Викторовичу ни разу не приезжала».

По словам Виктории Скрипаль, с понедельника она начинает работать, тогда же появится и счет в банке, после чего она намерена предпринять еще одну попытку и вновь подать документы на получение визы.

«Ну в понедельник я уже работаю и на счете у меня деньги есть. Попробую еще раз сдать заявку, что они еще раз мне скажут. И у меня есть доверенности от бабушки, чтобы Сергея Викторовича навестить», - сказала Виктория.

В четверг российское телевидение распространило аудиозапись телефонного разговора Виктории Скрипаль с ее двоюродной сестрой Юлией, дочерью Сергея Скрипаля, которая тоже пострадала при отравлении в Солсбери. У Би-би-си нет возможности проверить подлинность этой записи.

На записи слышно, как, предположительно, Виктория Скрипаль сообщает о намерении приехать в Великобританию, если сможет получить визу. Вот стенограмма этого диалога:

- Смотри, если я завтра получу визу, я к тебе в понедельник прилечу.

- Тебе визу никто не даст, Вик.

- Ну, я, в общем, это, тоже так думаю. Если дадут, мне надо, чтобы ты на то, могу я видеть тебя или нет, сказала «да».

- Да я думаю, нет, тут сейчас ситуация такая, что…

4 апреля Виктория Скрипаль сообщала, что находится в Москве и ждет визу. «Вчера меня попросили остаться в Москве, чтобы сегодня получить визу. Мы стояли у посольства Великобритании и ждали звонка, но сегодня паспорт с визой я не получила», - сказала она тогда.

Российское посольство в Лондоне также говорило о намерении Скрипаль поехать в Великобританию и выражало надежду, что «британские власти, руководствуясь гуманитарными соображениями, оперативно выдадут ей визу».

Напомним, Сергей Скрипаль и его дочь попали в реанимацию 4 марта после отравления в торговом центре в Солсбери.

При отравлении было использовано нервно-паралитическое вещество военного типа. Речь идет о веществах класса «Новичок», которые разрабатывались в СССР с 1970-х годов.

Британия считает «крайне вероятным», что отравление экс-полковника ГРУ санкционировал лично президент Владимир Путин.

В начале апреля Скрипаль вышел из критического состояния пошел на поправку, ранее пришла в сознание его дочь.