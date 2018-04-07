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За время «пасхального» перемирия боевики совершили более 230 обстрелов позиций украинских защитников, сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Боевики российско-оккупационных войск продолжают игнорировать договоренности Трехсторонней контактной группы по полному прекращению огня на период пасхальных праздников. В общем, с изначально установленного с полуночи 30 марта «пасхального» перемирия агрессор совершил более 230 обстрелов позиций украинских защитников, при этом неоднократно применив оружие, запрещенное Минскими соглашениями», – говорится в сообщении.

Пресс-центр штаба отмечает, что подразделения Вооруженных сил Украины в районе проведения АТО на территории Донецкой и Луганской областей и в дальнейшем строго и неуклонно будут соблюдать меры по поддержанию всеобъемлющего, устойчивого и неограниченного прекращению огня по всей линии разграничения сторон.

Штаб АТО призывает так называемых главарей оккупационной администрации РФ прекратить обстрелы, вооруженные провокации и дать возможность мирным жителям прифронтовых сел и городков в покое и мире провести крупный религиозный праздник - Воскресение Христово.

Как сообщал ForUm, на Донбассе с полуночи 30 марта начал действовать режим прекращения огня по случаю пасхальных праздников.
ForUm

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