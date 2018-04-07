На пасхальные праздники около 2,2 тыс. правоохранителей будут следить за правопорядком в столице, сообщает отдел коммуникации полиции Киева.

По данным главка, в течение 7-8 апреля в 140 культовых сооружениях города будут проходить богослужения по случаю празднования Пасхи. Для обеспечения правопорядка и безопасности граждан у религиозных заведений будут нести службу около 1700 правоохранителей.

Кроме праздничных богослужений, в столице будут также проходить общегородские торжества. Поэтому в местах проведения массовых мероприятий, на остановках общественного транспорта и в метрополитене будут усиленно патрулировать наряды полиции.

«Правоохранители будут заботиться о безопасности киевлян и гостей города, чтобы празднование Светлого Крестового Воскресения прошло без грубых нарушений правопорядка. Просим с пониманием относиться к усиленным мерам безопасности», – сказано в сообщении.

Как ранее сообщал ForUm, в Пасхальную ночь правопорядок в Украине будут обеспечивать около 22 тысяч правоохранителей.