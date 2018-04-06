Опубликовано расследование, в котором раскрыта схема, как частная сирийская авиакомпания Cham Wings переправляет российских наемников в Сирию.

США включили Cham Wings в санкционный список в 2016 году за доставку проасадовских бойцов в Сирию и помощь сирийской военной разведке в доставке оружия и снаряжения, говорится в материале Reuters, сообщает УНИАН.

Отмечается, что самолеты Cham Wings прилетают в Ростов преимущественно ночью и улетают ранним утром, когда в аэропорту почти нет других пассажиров. Открытой информации об этих рейсах и расписания полетов нет, как нет и возможности приобрести авиабилеты из Ростова в Дамаск или Латакию, где расположилась основная российская военная авиабаза в Сирии.

Обнаруженная схема дает представление о том, как доставляются в Сирию частные российские военные контрактники, существование которых власти РФ не признают. Россия говорит, что ее участие в конфликте в Сирии было ограничено воздушными ударами, обучением сирийских войск и небольшим количеством спецназа.

Cham Wings в ответ на запрос Reuters сообщила, что вся информация о полетах есть на сайте компании. Полетов в Ростов на сайте не оказалось. Но информация об этих рейсах регулярно появляется в онлайн-базах по отслеживанию полетов.

За 14 месяцев, начиная с 5 января 2017 года, журналисты обнаружили 51 полет самолетов Cham Wings из Дамаска и Латакии в Ростов и обратно. Каждый раз для этого использовались лайнеры Airbus A320, которые могут перевозить до 180 пассажиров. Кроме того, несколько неназванных наемников, воевавших в Сирии подтвердили Reuters, что чартерные рейсы - основной способ переброски наемных бойцов из России в Сирию.

Напомним, 7 февраля в сирийской провинции Дейр-эз-Зор в результате авиаудара международной коалиции во главе с США погибли погибли более 100 бойцов проправительственных сил. В то же время СМИ сообщили, что в результате авиаудара погибли от 11 до 217 россиян.

Впоследствии стало известно, что среди погибших были наемники российской частной военной компании «Вагнер».

В то же время в Кремле не стали подтверждать или опровергать массовую гибель российских наемников в Сирии.

Позже в МИД РФ подтвердили гибель пяти россиян.