«Роскомнадзор» отправил руководству социальной сети Facebook запрос с требованием объяснить блокировку русскоязычных страниц.

Российский регулятор назвал блокирование продолжением «недружественной политики» в отношении российских пользователей, которая ставит под сомнение их своевременное информирование об актуальных новостях, сообщает Радио Свобода.

3 апреля крупнейшая в мире социальная сеть Facebook заблокировала более 270 страниц российского «Агентства исследований интернета» (IRA), которые, по ее данным, использовались политического влияния на пользователей из России и русскоязычных жителей стран-соседей Российской Федерации, среди которых и Украина.

Заблокированные страницы работали в рамках петербургской организации «Агентство исследований интернета» (IRA), которую называют «фабрикой троллей» и обвиняют в создании сети фейковых страниц для создания таргетированной рекламы и оказания влияния на выборы в США и Европе. Некоторые из страниц принадлежали российским медиа, но были под контролем IRA.

В Кремле считают этот шаг «проявлением враждебности».