Соцсеть Facebook заблокировала более 270 страниц, которые управлялись из российского «Агентства интернет-исследований» (IRA) и использовались для манипуляций общественным мнением в самой России и других странах, где используют русский язык, в частности, в Украине.

Об этом основатель Facebook Марк Цукерберг написал на своей странице в соцсети, передает Украинская правда.

«Этот конкретный набор страниц и аккаунтов был нацелен на Россию и людей, говорящих на русском языке в соседних странах, таких как Азербайджан, Узбекистан и Украина», - заявил Цукерберг.

В этом случае некоторые из страниц, которые были удалены, принадлежат российским новостным организациям, которые контролировались IRA.

По крайней мере за одной такой страницей в Facebook следило около миллиона человек. Кроме того, еще около 500 тысяч пользователей следили за одной из таких учетных записей в Instagram.

Цукерберг объяснил, что Facebook с уважением относится к людям и правительствам, которые делятся политическими взглядами в соцсети, но не позволяет им создавать фейковые аккаунты для этого.

«Когда организация делает это неоднократно, мы удаляем все их страницы, в том числе те, которые могут и не быть фейковыми. Страницы и учетные записи, которые мы заблокировали сегодня, были удалены, так как они контролировались IRA, но не из-за контента, который они распространяли», - написал Цукерберг.

Основатель Facebook отметил, что в ближайшие несколько недель пользователи с помощью специального инструмента смогут проверить, следили ли они за четными записями, контролируемыми «фабрикой троллей».