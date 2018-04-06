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В Кремле считают «проявлением враждебности» блокирование российской сети ботов в Facebook.

«Да, эта ситуация есть проявлением враждебности в отношении российских СМИ. Мы, безусловно, следим за развитием ситуации и жалеем», - сказал представитель президента России Дмитрий Песков, передает Радио Свобода.

Ранее министерство иностранных дел России раскритиковало блокирование в Facebook российского «Агентства исследований интернета» и назвало это борьбой с «альтернативной информацией».

3 апреля крупнейшая в мире социальная сеть Facebook заблокировала более 270 страниц российского «Агентства исследований интернета» (IRA), которые, по ее данным, использовались политического влияния на пользователей из России и русскоязычных жителей стран-соседей Российской Федерации, среди которых и Украина.

Заблокированные страницы работали в рамках петербургской организации «Агентство исследований интернета» (IRA), которую называют «фабрикой троллей» и обвиняют в создании сети фейковых страниц для создания таргетированной рекламы и оказания влияния на выборы в США и Европе. Некоторые из страниц принадлежали российским медиа, но были под контролем IRA.

 
ForUm

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