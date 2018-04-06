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Оболонский районный суд Киева осудил мужчину, совершившего ложное сообщение о минировании станции метро, на три года с испытательным сроком, сообщает пресс-служба столичной полиции.

«Мужчина позвонил в полицию, находясь в нетрезвом состоянии. За содеянное правонарушитель получил три года лишения свободы с испытательным сроком полтора года», - говорится в сообщении.

Анонимный звонок в полицию поступил в середине февраля. Тогда неизвестный сообщил о взрывчатке на станции киевского метро «Оболонь». На место происшествия сразу выехали следственно-оперативная группа территориального управления полиции, сотрудники управления полиции в метрополитене, работники взрывотехнической службы, кинологи, спасатели и медики.

При обследовании станции метро вход и выход пассажиров ограничили. Для безопасности граждан правоохранители эвакуировали около 100 человек. В результате проверки специалисты профильных служб не обнаружили никаких опасных предметов.

Полицейские оперативно установили личность «шутника» и задержали его дома.

Правоохранители выяснили, что незадолго до анонимного звонка 24-летний псевдоминер находился в полицейском участке, где на него составили административный протокол за совершение насилия в семье. По словам молодого человека, ложное сообщение о взрывчатке он сделал из хулиганских побуждений.

Во время судебного заседания подозреваемый полностью признал свою вину и раскаялся в содеянном.

 

 
ForUm

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