Запуск «Северного потока-2» может спровоцировать полномасштабное наступление российских войск на Украину. Об этом сказал председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий, сообщает УНИАН.

«Запуск «Северного потока-2» может нести и прямые милитаристские угрозы, которые могут спровоцировать новое полномасштабное наступление российских войск на Украину», - отметил он.

Председатель ВР напомнил, что вчера парламент обратился к международным партнерам по поводу неприемлемости строительства «Северного потока-2».

По его словам, на сегодняшний день энергетическая угроза со стороны России не менее опасна, чем военная. «Реализация проекта «Северный поток-2», по моему глубокому убеждению, является агрессивным намерением, желанием РФ, Путина и его окружения иметь непосредственное влияние на страны ЕС», - подчеркнул спикер.

Парубий добавил, что Россия хочет использовать «энергетический шантаж» для влияния на политические процессы, в частности в странах Европы.

Он отметил, что Украина знает такие подходы, потому что «пережила не одну энергетическую атаку от РФ».

По его словам, Путин не только манипулировал ценой на газ, а «коррумпируя украинское руководство, пытался осуществить полный контроль над политикой Украины». Парубий отметил, что такими же методами он хочет действовать и в Европе, и эту угрозу «понимают не только в Украине».

Напомним, 5 апреля Верховная Рада приняла обращение к международному сообществу о недопустимости строительства газопровода «Северный Поток-2» и монополии Российской Федерации на газовых рынках мира.

Руководители парламентов Польши, Литвы и Латвии подписали в Вильнюсе письмо с предостережением об опасности газопровода «Северный поток-2» для стран ЕС. Ранее этот документ уже подписали в Украине и Молдове.

Официальный Вашингтон предупредил компании, желающие принять участие в развитии «Северного потока-2», об угрозе введения против них санкций в связи с тем, что Соединенные Штаты считают этот проект угрозой для стабильности Европы.

В то же время Германия и Финляндия предоставили разрешения на прокладку участка газопровода.