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Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Иванна Климпуш-Цинцадзе возмутилась пасхальными наклейками для яиц в виде матрешек. Об этом она написала в Facebook.

«Едешь поздно с работы домой, ближе к началу новых суток, осознаешь, что времени на приготовления для домашнего празднования Пасхи нет, заходишь в магазин, чтобы хоть как-то наверстать упущенные домашние дела, и здесь цепляешься взглядом за предложения для украшения, покраски яиц, и получаешь моральный удар ниже пояса. Почему? Потому что наши креативные производители предлагают украшать пасхальные яйца матрешками», — написала Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, такое положение дел не исправить административными методами. «Государство это точно не может предотвратить – болезнь в головах», — отметила вице-премьер.

Она не уточнила, в каком магазине обнаружила «находку», но добавила фото с указанием производителя наклеек.
ForUm

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