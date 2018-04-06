Роскомнадзор подал исковое заявление в суд об ограничении доступа к информационным ресурсам Telegram Messenger Limited Liability Partnership. Об этом сообщается на сайте службы.

«На основании ст. 15.4 федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» Роскомнадзор в пятницу, 6 апреля, подал исковое заявление в Таганский районный суд Москвы с требованием об ограничении доступа на территории России к информационным ресурсам организатора распространения информации в сети Интернет Telegram Messenger Limited Liability Partnership», - говорится в сообщении.

Исковое заявление подано в связи с выявлением ФСБ России неисполнения компанией Telegram Messenger Limited Liability Partnership обязанности организатора распространения информации, установленной п. 4.1 ст. 10.1 данного закона.

В среду истекли пятнадцать дней, которые ведомство отвело администрации мессенджера на предоставление ФСБ ключей шифрования. В Telegram заявили, что это «технически невозможно». При этом в Роскомнадзое отметили, что не получали официального ответа от компании.



Мессенджер не впервые сталкивается со сложностями в работе в России. В конце июня 2017 года Telegram оказался на грани блокировки после отказа предоставить Роскомнадзору сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации. Однако после публичной дискуссии он все же дал регистрационные данные компании (о доступе к переписке пользователей речь не шла).

