Американский сенатор Роберт Портман во время визита в Украину пообещал в дополнение к Javelin снайперские комплексы, пишет Голос Америки.

Также Портман сравнил президента РФ Владимира Путина с северокорейским диктатором и заверил, что США – на стороне Украины.

«Администрация США считает, что нужно поддерживать диалог с Россией. Между прочим, такая ​​же мысль есть и в отношении Северной Кореи. Это вовсе не означает, что мы согласны с Северной Кореей хотя бы в чем-то. Не надо воспринимать такие контакты как некую услугу. Они происходят скорее в интересах нашей страны, которой необходимо иметь лучшие отношения с большой ядерной державой. Что бы там ни говорили отдельные медиа, администрация Трампа держит четкую линию в поддержке Украины. Заметьте, что именно эта администрация, а не предыдущая, предоставила Украине летальное оружие для защиты», - заявил Портман.

Как отметил сенатор, кроме «Джавелинов» вскоре Украина получит и снайперские комплексы.

«Вчера я побывал на Донбассе, где до сих пор погибают украинские солдаты. В прошлом месяце большинство потерь были вызваны огнем вражеских снайперов. И одно из недавних решений американских законодателей и администрации – предоставить снайперские комплексы украинской армии. Чтобы можно было отвечать на огонь снайперов, которые убивают украинских военных. Это один из конкретных примеров, доказывающий, что США стоят бок о бок с Украиной».

Как ранее сообщал ForUm, администрация президента США Дональда Трампа одобрила поставки летального оружия Украине.

В Вооруженных силах Украины уже начали подготовку расчетов Javelin.

В начале марта Госдепартамент США одобрил продажу Украине противотанковых ракет и ракетных установок Javelin на сумму 47 млн долларов.