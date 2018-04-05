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Депутат Верховной Рады Надежда Савченко прошла первый этап проведения психофизиологической экспертизы с применением полиграфа. Об этом журналистам сообщил ее адвокат Дмитрий Бугай, передают Українські Новини.

«Состоялась, скажем так, попытка проведения экспертизы. Мы начали данную процедуру, прошли первый этап и попросили перерыв, чтобы ознакомиться с материалами производства», - сказал он.

По его словам, из Киевского научно-исследовательского института судебных экспертиз (КНИИСЭ) ее доставят обратно в СИЗО.

Как ранее сообщал ForUm, 23 марта Шевченковский райсуд Киева принял решение о взятии Савченко под стражу до 20 мая без альтернативы внесения залога. Нардеп во время судебного заседания по избранию ей меры пресечения заявила, что начинает голодовку.

Ей инкриминируют совершение действий с целью насильственного свержения конституционного строя и захвата государственной власти, посягательство на жизнь государственного или общественного деятеля, приготовления к террористическому акту, содействие террористической организации и незаконное обращение с оружием, боеприпасами и взрывчатыми веществами.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Савченко лично планировала теракт в стенах Верховной Рады.

Статьи, инкриминируемые Савченко, не предусматривают возможности внесения залога. Ей грозит до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение с конфискацией имущества.

 
ForUm

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