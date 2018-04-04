Международная следственная группа (JIT), расследующая крушение малайзийского самолета МН17 над Украиной летом 2014 года, прояснила, почему на предоставленных российской стороной данных с радаров не видно ракеты, сбившей самолет.

Данные отчета публикует нидерландская Openbaar Ministerie, передает Укринформ.

«Выводы, сделанные специалистами по радиолокационным исследованиям, показывают, что ракета БУК могла быть запущена с места стрельбы, установленного JIT, несмотря на то, что ее не видно на радарных изображениях», - говорится в отчете привлеченных JIT двух независимых радиолокационных экспертов, которые изучили радиолокационные изображения, предоставленные Российской Федерацией.

Между тем, российские власти считают отсутствие такого изображения доказательством того, что ракета не могла быть запущена из Первомайского. Если бы это было так, то ракета должна была быть видна на радарах с радиолокационной станции Усть-Донецк, заявили в Генеральной прокуратуре России в августе 2017 года.

Эксперты же, напротив, нашли несколько причин, по которым такое могло произойти. В частности, это может быть связано со скоростью полета ракеты: из-за того, что она намного превышает скорость судов гражданской авиации, настройки гражданской радиолокационной станции вообще не фиксируют такие быстрые объекты с целью предотвращения «помех» на изображении радара.

Выводы экспертов уже признала и одобрила Австралия. Эти результаты согласуются с ранее сформулированной позицией JIT, отметили в австралийской федеральной полиции.

Зато указанные снимки четко подтверждают, что никаких других самолетов вблизи МН17 точно не было. Это также указывается в отчете.

Как известно, группа Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 три года назад сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

19 октября 2017 было опубликовано новое фото ЗРК «Бук» в день крушения MH17.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.