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Консульская служба Министерства иностранных дел начинает оформление электронных виз для въезда в Украину. Об этом сообщает пресс-служба внешнеполитического ведомства.

«Начинаем онлайн-оформление иностранцам электронных виз (е-Виза) для въезда в Украину с деловой или туристической целью (http://evisa.mfa.gov.ua). Е-Виза – абсолютно новый для Украины проект, который реализуется в нашем государстве впервые с целью модернизации процедур в визовой сфере», - отмечается в сообщении.

Для оформления электронной визы необходимо осуществить несколько простых шагов не выходя из дома: заполнить анкету онлайн, скачать сканированные копии необходимых документов, заплатить на сайте банковской картой (платежных систем MasterCard Worldwide или Visa International) и распечатать полученную по электронной почте электронную визу.

Преимущества электронной визы:

дистанционная подача документов в любое удобное время и получение электронной визы без необходимости посещения консульского учреждения;

возможность онлайн-отслеживания состояния оформления электронной визы;

централизованное оформление всех е-Виз в МИД Украины;

постоянная информационная поддержка заявителей на [email protected];

время оформления – до 9 рабочих дней;

стоимость – 65 долл. США;

срок действия – разовая до 30 дней.

Е-Визы вводятся для граждан следующих государств:

Австралия, Антигуа и Барбуда, Багамские Острова, Барбадос, Бахрейн, Боливия, Бутан, Вануату, Гаити, Гватемала, Гондурас, Гренада, Доминика, Доминикана, Индонезия, Камбоджа, Катар, Коста-Рика, Кувейт, Лаос, Маврикий, Малайзия, Мальдивы Мексика, Микронезия, Мьянма, Непал, Никарагуа, Новая Зеландия, Оман, Палау, Перу, Сальвадор, Самоа, Саудовская Аравия, Сейшельские Острова, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Сингапур, Суринам, Таиланд, Тимор-Лешти, Тринидад и Тобаго, Тувалу, Фиджи, Ямайка.

«Введение электронной Визы будет способствовать существенному упрощению визовых формальностей для желающих посетить Украину с целью туризма или бизнеса и является прогрессивным шагом на пути развития миграционно-визовой сферы»,  - отметили в МИД.

Проект е-Виза реализован в сотрудничестве с Государственной пограничной службой Украины, АО «Ощадбанк» и Институтом программных систем НАН Украины.

 


 

 
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