Исследовательская группа Bellingcat опубликовала новое фото ЗРК «Бук» в день крушения MH17.

«Получили новую фотографию «Бука» 332 в Украине в день падения «Боинга» рейса MH17», - сообщается в Twitter группы.

This new photograph makes number 9. pic.twitter.com/AznkhNnzFK — bellingcat (@bellingcat) 19 октября 2017 г.







Источник фото не указан, но отмечается, что оно является девятым фотографическим или видеодоказательством российского «Бука» на востоке Украины, сообщает Украинская правда.

Finally, the Buk filmed in Luhansk the morning after the shootdown. It only has 3 missiles, while previously carrying 4. pic.twitter.com/txRXOEH6iC — bellingcat (@bellingcat) 19 октября 2017 г.





Сообщается, что среди доказательств присутствия российского «Бука» на востоке Украины есть видео из Макеевки, Тореза, Снежного, Донецка, видео «Paris Match» из Донецка, фото из Снежного, Тореза, Зугреза, а также этот новый снимок.

The Snizhne video, showing the Buk moving under its own power at around 2pm. This is the last time it's seen before it launches its missile. pic.twitter.com/L2Zuedjg9i — bellingcat (@bellingcat) 19 октября 2017 г.





The Snizhne photo, taken after the Buk was unloaded from the Volvo truck and moving under its own power. pic.twitter.com/VfGJfFn74O — bellingcat (@bellingcat) 19 октября 2017 г.





The Torez photograph, taken around 12-12:10pm, with the Buk headed east towards Snizhne. pic.twitter.com/RpnwDvnTgy — bellingcat (@bellingcat) 19 октября 2017 г.







Напомним, Bellingcat пришла к заключению, что самолет рейса МН17 три года назад сбили выстрелом из ракетной установки «Бук 332» вооруженных сил РФ.

«Боинг-777» авиакомпании Malaysia Airlines, следовавший по курсу Амстердам (Нидерланды) - Куала-Лумпур (Малайзия), был сбит на востоке Украины 17 июля 2014 года. На его борту находились 298 человек, все они погибли.