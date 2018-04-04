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Оболонский районный суд Киева провел допрос свидетеля стороны защиты экс-президента Виктора Януковича Валерия Луговского в режиме видеосвязи, сообщает Укринформ.

Он рассказал, что сейчас проживает в Крыму и был участником антимайдана в Киеве в Мариинском парке 17-20 февраля 2014 года.

Луговской также рассказал о «нападении на автобус» во время возвращения свидетеля вместе с другими участниками акции «Stop Майдан» под Корсунь-Шевченковским, а также о выстрелах в водителя автобуса.

«Стреляли сразу в водителя автобуса и его помощника, я увидел, как водителю попали в живот. Стреляли из чего-то похожего на охотничье ружье».

При этом судья переспросил, каким образом свидетель мог увидеть выстрел именно в живот, если водитель на тот момент находился за рулем. Свидетель не смог точно ответить и уточнил, что выстрел был «в область грудной клетки».

Также Луговской отметил, что вступил в «крымскую самооборону» и защищал Симферополь от «Правого сектора», однако лично не принимал участие в предотвращении «попыток Правого сектора захватить здания в Крыму».

После завершения допроса свидетеля Луговского сторона защиты Януковича сообщила об отсутствии свидетеля Никифорова по состоянию здоровья.

«Уважаемый суд, мы предоставили справку, что свидетель Никифоров еще проходит лечение. Мы его допросим в следующие судебные заседания. Относительно другого свидетеля, Татарикова: он нам в телефонном режиме сообщил, что по причинам, которые попросил не называть, отказывается давать показания», - заявил адвокат Сердюк.

На заседании 4 апреля суд продолжил допрос свидетелей со стороны защиты.

29 июня 2017 года Оболонский районный суд принял решение о проведении специального судебного производства в отношении Януковича.

По данным Генпрокуратуры, Януковича подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 111 (государственная измена), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 (пособничество в умышленных действиях, совершенных с целью изменения границ территории и государственной границы Украины), ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 437 (пособничество в ведении агрессивной войны) Уголовного кодекса Украины.
ForUm

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