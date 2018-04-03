Кассационный административный суд Верховного суда Украины не удовлетворил жалобу адвокатов Михаила Саакашвили на решение судов первой и апелляционной инстанции, которые отказали в удовлетворении его иска по вопросу предоставления политубежища.

Об этом заявил адвокат политика Руслан Чернолуцкий, сообщает пресс-служба «Руху нових сил».

Чернолуцкий заявил, что адвокатов Саакашвили не вызывали на заседание.

«Суд не счел необходимым вызвать представителей Саакашвили в суд с целью осуществления профессиональной защиты его прав и интересов и рассмотрел спор без вызова сторон в предварительном заседании. Суд, по нашему мнению, непрозрачно и заангажированно рассмотрел дело, не предоставив никакой оценки дополнительным доводам защиты и просто отказав в удовлетворении требований кассационной жалобы, взяв за основу решения только один аргумент ГМС», - заявил Чернолуцкий.

По его словам, решение было принято 28 марта, а сама жалоба подана 6 февраля.

Чернолуцкий заявил, что Саакашвили будет обращаться в Европейский суд об отказе в предоставлении ему дополнительной защиты.

Как сообщал ForUm, экс-президент Грузии получил украинское гражданство согласно указу Президента Украины в конце мая 2015 года. Саакашвили возглавлял Одесскую областную государственную администрацию с 30 мая 2015 года по 9 ноября 2016 года, после чего объявил об отставке.

26 июля 2017 года Порошенко лишил его украинского гражданства. По данным Администрации Президента, причина такого решения – предоставление Саакашвили недостоверной информации при оформлении заявления на гражданство (в Грузии на Саакашвили возбуждено четыре уголовных дела, в том числе о растрате бюджетных средств и превышении служебных полномочий).

12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу.

Также ему запретили въезд в Украину до 13 февраля 2021 года.