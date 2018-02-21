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Начальник Мостиского пограничного отряда принял решение о запрете лидеру «Руху нових сил» Михаилу Саакашвили въезда в Украину до 13 февраля 2021 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил сам Саакашвили, опубликовав фотокопию ответа первого заместителя главы Государственной пограничной службы Василия Серватюка на запрос его адвокатов.

«Здесь сказано, что начальник Мостийского пограничного отряда запретил мне въезд в Украину на три года», – написал он.

Напомним, 12 февраля лидер «Руху нових сил» Михаил Саакашвили депортирован в Польшу.

Саакашвили заявил, что будет восстанавливать свое украинское гражданство. 
ForUm

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