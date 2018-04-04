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Ивано-Франковский городской суд применил к шести подозреваемым в стрельбе в ночном клубе «Эльдорадо» меру пресечения в виде содержания под стражей.

Как сообщает пресс-служба суда, они являются сотрудниками частной охранной фирмы.

Указанные лица (жители Киевской, Харьковской и Луганской областей), в ночь с субботы на воскресенье 1 апреля, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по мотивам явного неуважения к обществу совершили хулиганские действия в ночном клубе «Эльдорадо» в Ивано-Франковске».

«Подозреваемые, находясь в общественном месте, начали использовать предметы, специально приспособленные для нанесения телесных повреждений и умышленно причинять телесные повреждения путем нанесения ударов руками и ногами посетителям заведения ночного клуба. Кроме того, двум случайным посетителям были также нанесены огнестрельные ранения. Вследствие указанных хулиганских действий была сорвана работа ночного клуба», - говорится в сообщении.

Указанным лицам грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Как сообщал ForUm, в ночь на 1 апреля в Ивано-Франковске патрульные задержали три автомобиля и 11 мужчин, причастных к стрельбе в ночном клубе.

 

 
ForUm

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