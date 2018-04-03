На территории Национального природного парка «Синевир» в Закарпатской области с 1 апреля начался сезон тишины.

Как сообщается на странице парка в Facebook, он продлится до 15 июня.

«В этот период происходит массовое размножение диких животных, что и стало причиной ежегодного сезона тишины. В течение двух с половиной месяцев запрещается проведение работ и мероприятий, которые являются источником повышенного шума и беспокойства», - пояснили в администрации парка.

В НПП «Синевир» принимаются меры по недопущению нарушения сезона тишины и проводится разъяснительная работа среди местных жителей и туристов.

Синевир — самое глубокое и крупнейшее по площади горное озеро Украины.