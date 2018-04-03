Министерство регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины предлагает запретить организацию парковок для автомобилей внутри новых жилых кварталов.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства регионального развития, строительства и ЖКХ Украины со ссылкой на замминистра Льва Парцхаладзе.

«Нужно гармонизировать жилое пространство и использовать его на благо жителей домов, создавая детские игровые площадки и удобные зоны для отдыха. Поэтому, согласно обновленным нормам, организация мест постоянного или временного хранения средств автотранспорта внутри квартала не допускается. Гостевые автостоянки рекомендуется размещать со стороны улицы или проезда, ограничивающего квартал. Сегодня жилые дворы перенасыщены хаотичными парковками, что не только портит их внешний вид, но и несет угрозу для безопасности жизни людей из-за загазованности воздуха и блокировки проездов пожарной и другой спецтехники в случае чрезвычайных ситуаций», - сказал он.

Согласно новому проекту «Планировка и застройка территорий», гаражи и автостоянки легковых автомобилей рекомендуется размещать на периферии жилых районов и межмагистральных территориях, а также в отдаленных от игровых площадок и зон отдыха местах жилой застройки.

Для постоянного хранения легковых автомобилей предусматриваются наземные, подземные и комбинированные автоматизированные или обычные гаражи. В соответствии с типом жилой застройки допускается устройство подземных и встроенных в жилые дома гаражей, а также открытых автостоянок.

В исторических и центральных районах городов допускается проектирование только подземных парковок для автомобилей.

Расстояние от места жительства владельца транспортного средства к гаражам или автостоянкам постоянного хранения не должно превышать 700 м, а в условиях реконструкции или ремонта – 1000 м. Автостоянки для гостей рекомендуется размещать со стороны улицы или проезда на расстоянии не более 150 м от дома.

Обновленный СБН «Планировка и застройка территорий» будет утвержден в ближайшее время, отметили в Минрегионе.