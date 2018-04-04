также в разделеОбщество
Фигурант «дела крымских диверсантов» вышел на свободу 20
СМИ узнали о содержании жалобы Сытника на Холодницкого 37
СБУ задержала депутата «горсовета» Евпатории 20
Суд по делу Бубенчика перенесли на неопределенный срок 37
3 апреля. Картина дня 47
Холодницкий не сможет уйти в отставку после открытия дисциплинарного дела 33
Минрегион хочет запретить автостоянки внутри жилых кварталов 57
Стало известно, под каким номером выступит Украина на «Евровидении» 32
На Синевире начался сезон тишины 53
Задержан организатор теракта возле телеканала «Эспрессо» 91
Военному дали 11 лет тюрьмы за самовольное оставление части на 3 месяца 91
В марте зафиксировано рекордное за 10 лет количество осадков 29
Дело майдана: Суд допросит Захарченко по видеосвязи 46
Сущенко в СИЗО нарисовал две картины чаем и луком 34
Бубенчика задержали на границе с Польшей 42
В Украине потеплеет до +20° 108
Комитет ВР выразил недоверие Супрун 166
«Нафтогазу» «прикрутили» отопление 52

Министерство по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц не может начать выплаты денежной помощи освобожденным заложникам, поскольку до сих пор не получило списки этих лиц.

Об этом сказал заместитель министра Георгий Тука, сообщает Укринформ.

«В прошлый понедельник Служба безопасности публично отчиталась, что в наше министерство передала перечень из 72 человек. На основании этого перечня граждан мы можем начать делать выплаты им. Но на вчерашний вечер до сих пор мы этот перечень не получили», - отметил Тука.

Напомним, первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко направила в Кабмин два запроса относительно невыполнения правительством его решения о предоставлении денежной помощи освобожденным из плена заложникам.

27 декабря 2017 состоялся обмен пленными между ОРДЛО и Украиной.

Всего на подконтрольную Украине территорию вернулись 73 человека.

Украинская сторона передала представителям ОРДЛО 233 человек. 

По данным СБУ, еще 103 украинца остаются заложниками в Донецке и Луганске.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

10
Теги