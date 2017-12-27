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Кабинет Министров Украины принял решение полностью обеспечить процесс оказания помощи украинским пленным, захваченным на Донбассе и освобожденным в результате многомесячного переговорного процесса. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман, сообщили ForUm’у в пресс-службе правительства.

По его словам, объем помощи – и финансовой, и медицинской нужно определить в максимально сжатые сроки.

«Это очень серьезное и важное событие. Могли ли мы подумать более 4 лет назад, что на нашей родной земле будут наши граждане – пленные. Это не укладывается ни в одну логику, но надо бороться за каждую жизнь, за свободу, восстановление территориальной целостности, - сказал Гройсман. – Я разговаривал с Президентом. Мы договорились о предоставлении всей необходимой помощи – социальной, финансовой (пленным)».

Премьер поручил главе Минсоцполитики провести всю необходимую работу с семьями, определить финансовую, медицинскую помощь, выяснить проблемы и чем мы можем помочь. И в январе все вопросы должны быть решены ».

Напомним, 26 декабря вечером представители украинской стороны вылетели на Донбасс накануне обмена пленными.  

Обмен состоится по формуле «306 на 74» в 12:00 27 декабря.

Геращенко со ссылкой на данные СБУ заявляет, что на сегодня в плену боевиков на Донбассе находятся 170 граждан Украины.  

В последние полтора года процесс освобождения заложников был заблокирован, хотя является одним из условий Минских соглашений.

Президент Петр Порошенко поручил правительству предоставить освобожденным украинцам и их семьям материальную помощь для того, чтобы облегчить их адаптацию.
ForUm

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