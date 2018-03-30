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Пабам в Ирландии разрешили продавать алкоголь в Страстную пятницу впервые за почти столетие.

В январе местный парламент принял законопроект, который прекратил действие установленного по религиозным убеждениям 91-летнего запрета на продажу алкогольных напитков в пабах, ресторанах и супермаркетах в пятницу перед Пасхой, сообщает Укринформ со ссылкой на The Independent.

Отмечается, что отмена ограничения – это хорошая новость как для ирландской экономики, так и для многочисленных туристов, которые вносят в нее значительный вклад.

Раньше во время пасхальных праздников иностранцы, приходившие во всемирно известные ирландские пабы, недоумевали, обнаруживая заведения закрытыми.

По подсчетам Федерации виноделов Ирландии, изменение законодательства может принести до 35 миллионов фунтов стерлингов прибыли и 6 миллионов – в казну.

Продажа алкоголя в некоторые дни календаря была запрещена в Ирландии в 1927 году. Кроме Страстной пятницы, запрет касался Рождества и дня святого Патрика. Продавать спиртное в день покровителя страны было вновь разрешено в 1960-х. Купить алкоголь на Рождество нельзя по сей день.

В 2018 году католики отметят Пасху 1 апреля.
ForUm

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