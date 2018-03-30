В первую половину суток режим «пасхального» перемирия, установленный с полуночи 30 марта, боевиками российско-оккупационных войск не придерживался. По состоянию на 18:00 зафиксировано 16 обстрелов позиций сил АТО, сообщает пресс-центр штаба.

«Во время выполнения боевых задач один украинский военнослужащий погиб, трое воинов – получили ранения», - говорится в сводке.

В частности, на донецком направлении с 82 мм минометов, гранатометов и противотанковой управляемой ракеты противник обстрелял укрепления ВСУ вблизи Талаковки, гранатометы применил в районе Опытного, Верхнеторецкого и Богдановки, а зенитную установку – у Водяного. Кроме этого, из стрелкового оружия огонь велся по защитникам Авдеевки, Опытного, Новотроицкого, Шахты Бутовка и Павлополя.

На луганском направлении от начала суток условия перемирия со стороны врага придерживались в полной мере.

Как сообщал ForUm, на Донбассе с полуночи 30 марта начал действовать режим прекращения огня по случаю пасхальных праздников.