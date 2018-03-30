Председатель Николаевской ОГА Алексей Савченко написал заявление с просьбой отстранить его от должности на период расследования гибели и.о. директора николаевского аэропорта Владислава Волошина. Об этом губернатор заявил в ходе брифинга в пятницу, передает 112 Украина.

«18 марта произошло трагическое событие – погиб Владислав Волошин. Он был временно исполняющим обязанности, руководителем николаевского международного аэропорта. Чтобы избежать всякой спекуляции, я принял такое осознанное решение (попросить о временном отстранении), - ред.)», - сказал Савченко.

В ответ на уточняющий вопрос, о каком периоде отстранения от должности он просил, Савченко сказал: «На время следствия. Я написал заявление по этому поводу и сегодня я его зарегистрировал, - 30 марта, №3231934301».

Напомним, 18 марта 29-летний и.о. директора КП «Николаевский международный аэропорт» Владислав Волошин совершил самоубийство.

Местные СМИ опубликовали переписку погибшего, из которой следовало, что глава Николаевской ОГА Алексей Савченко осуществлял давление на него по рабочим вопросам.

Сотрудница аэропорта Алина Коротич заявила, что на Волошина давили чиновники облгосадминистрации во главе с Савченко.

Сам Савченко в соцсети призвал не распространять телефонную переписку Волошина, и выразил уверенность, что правоохранители со всем разберутся.

Волошин был пилотом штурмовика Су-25 299-й Николаевской бригады тактической авиации. Он неоднократно наносил удары по российским агрессорам в Украине, а всего совершил 33 боевых вылета. После точного удара по российским десантникам под Новокатериновкой 29 августа 2014 года его самолет сбили. Он катапультировался и приземлился на территории, оккупированной врагом. Со сломанной рукой благодаря координации куратора из штаба АТО ему удалось пройти мимо блокпостов российско-террористических войск и выбраться к позициям ВСУ.

Был награжден орденом «За мужество» III степени.

Российские власти обвиняли его в атаке на малайзийский Боинг МН17, сбитый над Донбассом летом 2014 года. Позже эта версия была полностью опровергнута расследованием прокуратуры Нидерландов и Украины.