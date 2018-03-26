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Трехсторонняя контактная группа по урегулированию конфликта на Донбассе договорилась о введении режима прекращения с 30 марта. Об этом говорится в заявлении ТКГ, обнародованном на сайте ОБСЕ.

«Трехсторонняя контактная группа при участии представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей, признавая позитивное влияние повторного подтверждения приверженности сторон режиму прекращения огня 2 марта 2018 года, отмечая важность обеспечения мира и спокойствия для населения, учитывая наступающие пасхальные праздники, а также исходя из ранее достигнутых соглашений и обязательств сторон подтверждает свою полную приверженность всеобъемлющему, устойчивому и бессрочному прекращению огня, начиная с 30 марта 2018 года 00 ч. 01 мин. по киевскому времени», – отмечается в заявлении.

При этом ТКГ подчеркнула важность принятия и соблюдения соответствующих приказов о прекращении огня, эффективного применения дисциплинарных мер в случаях нарушений режима прекращения огня, отказа от наступательных действий и разведывательных операций, неприменения огня, включая ответный огонь. В частности, строгого запрещения ведения огня как в направлении, так и со стороны населенных пунктов, размещения и применения тяжелого вооружения в населенных пунктах и в их близости, а также нацеливания на объекты гражданской инфраструктуры, включая школы, детские сады, больницы и общественные помещения.

Также ТКГ повторно заявила о своей общей и твердой приверженности полному выполнению Минских соглашений.

Напомним, с полуночи 5 марта на Донбассе вступило в силу новое перемирие, однако боевики продолжали обстрелы позиций ВСУ.

За минувшие сутки, 25 марта, боевики российско-оккупационных войск 44 раза открывали огонь по украинским позициям.
ForUm

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