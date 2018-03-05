На Донбассе вступило в силу очередное перемирие, согласованное участниками Контактной группы по урегулированию ситуации в Украине. Стороны конфликта обязались полностью прекратить огонь с полуночи понедельника, 5 марта, говорится в заявлении ТКГ.

«Трехсторонняя контактная группа с участием представителей отдельных районов Донецкой и Луганской областей подчеркивает важность обеспечения мира и спокойствия для населения в зоне конфликта на Востоке Украины», - отмечается в заявлении.

Помимо установления перемирия участники переговоров подчеркнули важность принятия и выполнение приказов о прекращении огня и безусловного применения дисциплинарных мер к нарушителям режима тишины.

В штабе АТО заявили о готовности подразделений ВСУ к обеспечению выполнения всех мероприятий по внедрению и поддержанию режима прекращения огня по всей линии разграничения сторон на востоке Украины.

«Следует напомнить, что каждая договоренность о прекращении огня силами АТО придерживалась неукоснительно. В то же время, исключительно в случае угрозы жизни и здоровью гражданского населения, личного состава подразделений ВС Украины, осуществления других провокационных действий боевиками оккупационной администрации Российской Федерации, Вооруженные силы Украины готовы немедленно адекватно реагировать в ответ», - подчеркнули в штабе.

По данным разведки, в ближайшее время на территории Луганской и Донецкой областей возможны вооруженные провокации со стороны российско-оккупационных войск.